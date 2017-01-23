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Emniyet müdürlerinden Vali Yavuz'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ve beraberindeki il emniyet müdürlerini makamında kabul etti.

Ziyarette, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı'ya, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Bingöl Emniyet Müdürü Metin Akay, Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Yapılan ziyaretten dolayı heyete teşekkür eden Vali Seddar Yavuz, "Emniyet teşkilatımızın çok değerli yöneticileri, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 24 saat boyunca hizmet etmektesiniz. Bu anlamda sizlerin hizmetleri takdire şayandır. Sizlerin şahsında tüm emniyet teşkilatı personeline kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum" dedi.

Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

(NA-MSA-Y)



23.01.2017 09:35:41 TSI

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