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Belediyeden eğitime büyük destek

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:34
Belediyeden eğitime büyük destek
Belediyeden eğitime büyük destek

(Fotoğraflı)

Gürkan Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Belediyesi, öğrencilere 3 bin 200 adet konu anlatımlı ve soru bankası kitabı dağıttı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "İlçemizde sınavlara hazırlanan TEOG ve YGS öğrencisine ara tatilde destek vermek amacıyla 75 bin TL değerinde toplam 3 bin 200 adet konu anlatımlı ve soru bankası kitabı dağıtıldı. Öğrencilerin başarılı olmaları ve iyi yerleri kazanmaları için sınavlara hazırlık kitaplarını dağıttık. Okul ziyaretlerimizde öğrencilerimizin isteklerini soruyordum. Öğrencilerimiz bizden TEOG ve YGS kitapları istiyorlardı. Bizde isteklerini yerine getirdik. Öğrencilerimiz karnelerini alırken yanlarında kitaplarını da aldılar. Öğrencilerimize başarı dileklerimi sunar, hepsine iyi tatiller dilerim" dedi.
(GO-MSA-Y)

23.01.2017 09:39:42 TSI
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