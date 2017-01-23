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Okumayı söktüler hünerlerini sergilediler



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Erkan Koleji'nde 1. sınıf öğrencileri, okuma-yazmayı öğrenmenin sevincini "Okuma Bayramı" etkinlikleri ile kutladı. Sahnede hünerlerini sergileyen minikler, izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, okuma-yazmayı öğrenen 1-A, 1-B ve 1-C sınıfı öğrencileri için "Okuma Bayramı" adı altında kutlama programları düzenlendi. Okulun tiyatro salonunda her sınıf için ayrı ayrı gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, başarılarını kurdeleyle taçlandırdı.

Etkinliklerde Türkçe ve yabancı dilde şarkılar seslendiren öğrenciler, birbirinden etkileyici tiyatro gösterileri sundu. Henüz 1. sınıf olmalarına rağmen yaptıkları resimlerle yaşlarının üzerinde bir yetenek sergileyen çocuklar, sundukları diğer gösterilerle de izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Öğrencilerin büyük bir titizlikle hazırlayıp, ciddiyetle gerçekleştirdikleri gösteriler, ailelerini hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

"Okuma Bayramı" etkinlikleri pasta kesimi ile son buldu.

(ELF-Y)



23.01.2017 09:41:56 TSI

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