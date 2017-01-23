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Okullararası Genç Erkek Hentbol Müsabakaları

- Adana'da 18 okulun katıldığı müsabakalar sonunda Kurttepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il birincisi oldu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği" tamamlandı.

Yüreğir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 8 gün süren "Okullararası Genç Erkekler Hentbol Müsabakaları" na 18 okul katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Kurttepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Hakkı Polat Anadolu İmam hatip Lisesi ikinci, TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi üçüncü ve Adana Sarıçam Spor Lisesi dördüncü oldu.

Karşılaşmalar sonundan kupa ve madalyaları Yüreğir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Ulu, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Hentbol Federasyonu Adana İl Temsilcisi Metin Muhacir ile beden eğitimi öğretmenleri verdi.

(ELF-Y)



23.01.2017 09:50:19 TSI

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