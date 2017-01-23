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İstanbul - Kilis Vakfı olağan genel kurulu yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - İstanbul-Kilis Vakfı'nın olağan genel kurulu görkemli bir şekilde yapıldı.

İş adamı Yaşar Aktürk'e ait İstanbul Laleli semtindeki Zürih Otelinde gerçekleştirilen toplantıya Vakıf Kongresine İstanbul-Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk, Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Belediye Baykan Yardımcısı ve Kilis OSB Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz, bazı daire amir ve müdürleri oda başkanları ile çok sayıda Kilisli iş adamları ve Kilisli bürokratlar katıldı.

Kongresine İstanbul-Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdiği kongrede Kilisliler, doğduğu kente hizmet konusunda tek yürek oldular.

(MAD-OE-Y)



23.01.2017 09:52:35 TSI

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