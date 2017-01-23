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20 Ocak şehitleri Iğdır'da anıldı



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IĞDIR (İHA) - Bakü'de Ruslar tarafından şehit edilen 170 kişi, Iğdır'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların yapılmasının ardından konuşan Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, izlediği slayt gösterisinde Bakü'deki o tankları görünce, 15 Temmuz'un gözlerinin önüne geldiğini ifade etti. Vali Alpman, "Bakü'de yaklaşık 150 kişiye yakın, 15 Temmuz'da ise Türkiye'de 240'ın üzerinde şehit vardı. Bu olayların ortak yönü, iki tarafta da tanklar ve uçaklar gördük. Vatanı ve milletin iradesini korumak için silahsız ama yüreği olan insanların mücadelesi vardı. Türk milleti ve Azerbaycan Türkü, iki ayrı devlet ama tek millet olduğunu bu olaylarda kanıtladı. Türk milleti olarak, Bakü'de 20 Ocak'ta yaşanan bu katliam nedeni ile yüreğimiz yandı. 15 Temmuz olaylarında Azerbaycan Türkleri Türkiye'de olan biten karşısında aynı şekilde yüreği yandı. Biz bugün Fırat Kalkanı Harekatında Suriye sınırında maalesef şehitler veriyoruz. Ama o şehitler canlarını seve seve veriyor. Biz bu vatan aşkına bağlı şehitlerimizi asla unutmamalıyız ve onlara her daim sahip çıkmalıyız. Biz bu milletin geleceğini şehitlerimize borçluyuz" dedi. Programı düzenleyen Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar ise, "Tarih, Türklere karşı yapılan soykırımlarla doludur. Türklerin batıda Viyana'dan doğuda ise Kafkaslardan çekilmeye başladıkları dönemlerden sonra Türk coğrafyasında yaşayan kardeşlerimiz soykırım, asimilasyon, işkence ve büyük göçlere maruz kalmışlardır" ifadelerini kullandı.

(MSA-Y)



23.01.2017 09:55:08 TSI

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