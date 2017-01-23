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Kar yağışı altında çiftlerin albüm çekimi

- Mutlu günlerine soğuk bile engel olamadı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Olgun Yıldız

Kamera : Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da yeni evlenen bir çift düğün fotoğraflarını kar üstünde çektirdi. Çekim sonrası ortaya çıkan görüntüler büyüledi.

Seçkin ve Meryem çifti, Ardahan kalesinde kar yağışı ve soğuğa aldırış etmeden objektiflere poz verdi.

Çekim sonrası Gelin Meryem Bilgin, "Çok güzel, buralıyım zaten, tarihi yerleri görerek bu çekimleri kar yağışı altında yapmak çok güzel." dedi.

Rizeli olan damat Seçkin Doğruyol ise, "Soğuk havaya rağmen hiçbir şey sevginin yerini tutmaz. Her ne kadar hava soğuk ta olsa, kar da yağsa buna değer. Sevgi çok güzel ve soğuğa, sıcağa rağmen hiçbir şey sevginin yerini tutamaz." diye konuştu.

Gelinin yakınları da, "İstanbul'dan gelip böyle güzel bir manzarayla karşılaşmak çok güzel ve yanlarında olmak güzeldi. Duygularını paylaştım, soğuk havaya rağmen güzel çekimler oldu." dediler.

(OY-AA-Y)



23.01.2017 09:59:51 TSI

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