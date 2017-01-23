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Mezitli Belediyesi, Hayvan Bakımevi yapıyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:57
Mezitli Belediyesi, Hayvan Bakımevi yapıyor
Mezitli Belediyesi, Hayvan Bakımevi yapıyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, sokak hayvanları için Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir yöntemle orman içerisinde bakımevi yapıyor.
Mezitli Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve iyileştirmesi amacıyla Kuyuluk Ormanı içerisine geçici Hayvan Bakımevi yapılacak. 30 bin metrekarelik bir alanda yapılacak olan bakımevinde, hayvanların doğal ortamda hapsedilmiş hissi yaşamadan tedavisi ve bakımı yapılacak. Mezitli Belediyesi, Kuyuluk Ormanı içinde bakımevi için yer kiralarken, bakımevi hayvanseverlerin görüşü alınarak hazırlanacak. Projede, hayvanlar barınma evinden çok ağaçlar arasında doğal ortamlarında bulunacaklar. Vatandaşlar da belirli saatler arasında bakımevini ziyaret edebilecek. Hayvanların özellikle çocuklarla bir araya gelebilmesi için uygun ortam oluşturulacak
Mezitli Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde her türlü tetkik ve tedavinin yapılabilmesi amacıyla laboratuvar ve görüntüleme merkezi, muayene ve kontrol merkezi, karantina bölümü, cerrahi müdahale odası, kısırlaştırma bölümü, yıkama ve tıraş gibi işlemlerin yapılabileceği temizleme bölümü, sahiplendirme bölümü gibi çok farklı bölümler bulunacak.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sokak hayvanlarına gereken önemi vermeye çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Göreve geldiğimizde sokak hayvanları için en iyi şartları sağlayacağımız sözünü vermiştik. Mezitli'nin çeşitli yerlerine kedi ve köpekler için beslenme odakları yerleştirdik. Kampanyalar düzenleyerek bu dostlarımıza mama sağlamaya çalıştık" dedi.
Sokak hayvanlarının tehlike oluşturmalarının önüne geçmek kadar korunmaları için de çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Tarhan, "Sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı ve sahiplendirilmesi amacıyla bir bakımevi açmaya karar verdik. Belediye olarak Kuyuluk bölgesinde 30 bin metrekarelik bir alanı kiraladık. Şimdi projelendirme aşamasındayız. Sokaktaki dostlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek bir barınma evini hizmete sokacağız" ifadelerini kullandı.
(KYM-Y)

23.01.2017 10:00:15 TSI
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