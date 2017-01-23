YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler birinciliklerini kutladılar

Öğrenciler birinciliklerini kutladılar



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 20 Ocak tarihinde ortaokullar arası düzenlenen Halk Oyunları Yarışması'nda birinci olan Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu öğrencileri şampiyonluklarını doyasıya kutladı.

Samsun'da bir kafede düzenlenen kutlamaya öğrenciler ve velilerin yanı sıra İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü Halk Oyunları Sorumlusu Necip Değerli, Halkoyunları Antrenörü Yeşim Çakıroğlu, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Karaosman, Beden Eğitimi Öğretmeni Aydın Çaya da katıldı.



Birinciliklerini kutlayan öğrenciler gönüllerince eğlendiler.

İl Birincisi olan Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulunu kutlayan İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü Halk Oyunları Sorumlusu Necip Değerli, "13 öğrenci ile 5 aylık bir eğitim sonucu öğrencilerimiz Atatürk Spor Salonunda düzenlenen yarışmada Samsun'da 7 ortaokul arasından il birincisi oldular. Samsun yöresi oyunları oynayan öğrencilerimiz Mart ayında Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenecek olan Bölge birinciliği için yarışacaklar" dedi.

(GKH-SLH-Y)



23.01.2017 10:00:39 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER