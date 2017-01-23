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Antalya'da planlı elektrik kesintisi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:58
Antalya'da planlı elektrik kesintisi

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Gazipaşa, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde 25 Ocak Çarşamba günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi İçerisi
Kepez: 09.00 - 18.00 Yeni mahallesi yeni emek mahallesi (bir kısmı), A. Ova Sinan, Orta, Düden ve Menderes Mahalleleri
Döşemealtı: 09.00 - 17.00 Nebiler ve Yalınlı mahalleleri (bir kısmı)
Gazipaşa: 09.00 - 16.00 Ilıca Merkez Mahallesi
Kemer: 09.00 - 18.00 Merkez Mahalle, Atatürk Bulvarı Üzeri, Dörtyol Bulvarı Üzeri, Hacı Hafize Saygan Caddesi Üzeri, 401 Sokak, 402 Sokak,407 Sokak, 409 Sokak
Kaş: 09.00 - 17.00 Belenli Mahallesi Sısla mevkii, çukurbağ yarımadası (bir kısmı)
Korkuteli: 08.00 - 18.00 Yeşilyayla Mahallesi
(SM-Y)

23.01.2017 10:03:10 TSI
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