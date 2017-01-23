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Bellona Agü Spor'da Chelsea Gray En Skorer Oyuncu Oldu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:01
Bellona Agü Spor'da Chelsea Gray En Skorer Oyuncu Oldu
Bellona Agü Spor'da Chelsea Gray En Skorer Oyuncu Oldu

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Samsun Canik Belediye'yi 65-60 yenen Bellona Agü Spor'da, Chalsea Gray, en skorer oyuncu oldu.
Kadir Has Spor Salonu'nda Samsun Canik Belediye ile oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Bellona Agü Spor, ilk devrenin ortasında kendine gelerek 11-0'lık bir seri yakaladı. 16 bin seyircinin izlediği karşılaşmanın ilk devresi 37-26 Bellona Agü Spor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci devreye iyi başlayan Canik Belediye 12-0'lık bir seri yakalayarak maça denge getirdi. Ancak Bellona Agü Spor'un tecrübeli oyuncuları Chelsea Gray, Tanasha ve Gizem ile Ayşegül'ün oyuna ağırlıklarını koydu. Chelsea Gray, rakip potaya 16 sayı bırakarak karşılaşmadaki en skorer isim oldu.
(AÖ-Y)

23.01.2017 10:06:26 TSI
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