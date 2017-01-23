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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşalı çocuklar Barış Gezegeni oyunuyla keyifli dakikalar yaşadı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:13
Süleymanpaşalı çocuklar Barış Gezegeni oyunuyla keyifli dakikalar yaşadı
Süleymanpaşalı çocuklar Barış Gezegeni oyunuyla keyifli dakikalar yaşadı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri için sahnelenen Barış Gezegeni isimli müzikli çocuk oyunu, büyük beğeni topladı. Yüzlerce çocuk, masal diyarından kahramanlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.
Yılmaz İçöz Sahnesi'nde sergilenen Barış Gezegeni oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Şarkılar ve eğlenceli karakterlerle çocuklara keyifli dakikalar yaşatan çocuk oyunu, iki seans olarak sahnelendi.

Çocuk Kulübü üyelerine ücretsiz
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi çocukların ücretsiz izlediği oyun, anne babaların da beğenisini kazandı. Barış Gezegeni, çocuklarıyla birlikte oyunu izleyen anne babalardan tam not aldı.

"Sanatsever bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz"
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çocuklarımızı sanatla buluşturmayı sürdürüyoruz. Böylece sanatsever bir nesil yetişmesi için katkıda bulunma görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yarıyıl tatiline giren çocuklarımız için sürprizlerimiz devam edecek" diye konuştu.
(YG-HA-Y)

23.01.2017 10:17:43 TSI
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