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Kültür ve Sanat Komisyonu, Başkan Genç'i ziyaret etti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:17
Kültür ve Sanat Komisyonu, Başkan Genç'i ziyaret etti
Kültür ve Sanat Komisyonu, Başkan Genç'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu'nun Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve komisyon yönetimi, Döşemealtı'na gelerek Belediye Başkan Turgay Genç ile görüştü.
Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Işık, komisyon hakkında bilgi verdi. Komisyon da Üniversitesinin farklı alanlarında eğitim veren 3 akademisyenin yer aldığını açıklayan Işık, "Komisyonumuzun kuruluş amacı; sanatın her alanında emek veren akademisyen ve öğrencilerimizin sürdürdükleri faaliyetleri desteklemek, tanıtmak ve kamuoyu ile paylaşmaktır. Komisyon olarak aynı zamanda yerel yönetimleri de ziyaret ederek hem komisyonumuzu tanıtıyor hem de işbirliği yapıyoruz" dedi.
Komisyonu Döşemealtı İlçesi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildiren Belediye Başkanı Turgay Genç ise, "İlçemiz de kültürel ve sanatsal etkinlikleri halkımızın beklentisi doğrultusunda sürdürüyoruz. Döşemealtı'nda ilk defa Belediye Tiyatrosu kurduk ve ismini de 'Halk Tiyatrosu' olarak belirledik. Her Cuma akşamı Yeşilbayır Kültür Merkezi'nde ücretsiz oyunumuz sergilenmektedir. Diğer taraftan hizmet binamız içerisinde yerel ve bölgesel bazda sanatçılarımızın sergilerini açıyoruz. Dünya çapında bilinen Döşemealtı halımızı yaygınlaştırmak ve yeni nesillere aktarmak üzere özel bir proje üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.
Döşemealtı'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına da değinen Başkan Genç, "800 Yıl önce Selçuklu Sultanı tarafından yaptırılan ancak atıl durumda kalmış olan EvdirhanKervansarayı'nın temizlik ve kazı çalışmalarını tamamladık. Restorasyon için kurul kararını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(SM-

23.01.2017 10:21:07 TSI
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