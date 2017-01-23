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Mimari ve Estetik Kurulu'ndan Başkan Tutal'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi bünyesinde kurulan Mimari ve Estetik Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete İmar Müdürlüğü ekipleri, Mimarlar Odası, Harita Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri odası temsilcilerinden oluşan bir ekip katıldı. Mimari ve Estetik Kurulu Komisyonu üyeleri Başkan Tutal'a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tarihi dokuya uygun, estetik açıdan göze hitap eden yapıların ve yaşam alanlarının oluşması ile ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydeden komisyon üyeleri, yapılaşma başlayan bölgelerde şehrin gelecekteki silüetinin düşünülerek yön verildiğini kaydetti.

Temiz çevre, estetik yapılar ve yeşillerle süslenmiş yaşanılabilir bir ilçe için çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Başkan Tutal, "Seydişehir'de imarla alakalı konularda inşaat izni vermekle yükümlüyüz. Gelişi güzel binaların yapılmasından yana değiliz. İlçemizin imarla alakalı sorunlarının çözümü için oluşturulan estetik komisyonumuz bu doğrultuda kuruldu. Komisyonumuzda dışarıdan olan üyelerimizde bulunmakta. İlçemizin sorunları ve çözümleri için birlikte çalışıyoruz. Gelecekte Seydişehir'in mimarisiyle, doğasıyla yaşanılabilir bir şehir olmasını istiyoruz" dedi.

(AH-Y)



23.01.2017 10:23:54 TSI

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