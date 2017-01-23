Çocukların kayak keyfi
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evlerinde kalan çocuklar, Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezinde yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor.
Çocuk Evleri Müdür Vekili Nihat Işık, çocukların yarıyıl tatilini eğlenerek geçirmeleri için çeşitli sosyal kültürel etkinlikler düzenlediklerini, amaçlarının da bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak, çocuk evlerindeki çocukların yarıyıl tatillerini eğlenerek geçirmelerinin yanında Van'ın doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu ifade etti.
Düzenlenen etkinlik sonunda, Çocuk Evleri Müdürlüğünün yürütmüş olduğu hizmetler hakkında tesis yetkililerine bilgi veren Nihat Işık, kendilerine sağlanan destekten dolayı da teşekkür etti.
(MSA-Y)
23.01.2017 10:24:41 TSI
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