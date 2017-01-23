YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de korkutan yangın

Hakkari'de korkutan yangın

- Soba bacasında çıkan yangın, bir evi kül etti



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 4 nüfuslu Güler ailesinin evinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında Halife Devriş Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Bacadan çıkan kıvılcımlar, 4 nüfuslu Orhan Güler isimli vatandaşın evinde yangına neden oldu. Evin yandığını gören komşular; önce itfaiye ekibini aradı, sonrada yangına müdahale etti.

İtfaiye ekibi ve mahalle sakinlerinin yardımı ile yapılan bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Geçimini taksicilik yaparak sağlayan Orhan Güler ise, yangın esnasında evde olmadıklarını belirtti. Güler, "Biz üç katlı binanın ikinci katında kirada oturmaktayız. Evde bulunmadığımız bir sırada binanın bacasında çıkan yangın evimizin yanmasına neden oldu. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ancak ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Şükürler olsun ki o sırada kimse evde yoktu. Yoksa o yangında kurtulmaları mümkün olmayacaktı" şeklinde konuştu.

Durumu öğrenen Orhan Güler'in taksi durağındaki arkadaşları ise, kendisine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

(FT-MSA-Y)



23.01.2017 10:26:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER