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Başkan Uyar'dan Zeytinalanı kadınlarına müjde



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İZMİR (İHA) - Zeytinalanı Semt Merkezini ziyaret eden Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Zeytinalanı'nda yalnızca kadınların işleteceği çay ocağı ve kadın üretici pazarının açılacağını müjdeledi.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Zeytinalanı Semt Merkezi'nin kursiyerlerini ziyaret etti. Semt merkezinde kadınlarla buluşan Başkan Uyar, Zeytinalanı'nda yalnızca kadınların işleteceği çay ocağı ve kadın üretici pazarının açılacağı müjdesini verdi.

Kadınların emeklerinin karşılığını almasını istediğini belirten Uyar, "Çay ocağında yalnızca Zeytinalanı kadınları çalışacak. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne kayıt olan kadınlardan Zeytinalanı'nda oturanlar arasında kura çekilecek. Yani her gün farklı bir kadın orayı işletecek. Kendi evinizde yapacağınız ürünü orada satacaksınız. Bir işletme nasıl işletilir hem onu öğreneceksiniz, hem para kazanacaksınız hem de kurslarda yapmış olduğunuz ürünleri orada satacaksınız" dedi.

Uyar, ahşap boyama kursu ve el sanatları kursu öğrencilerinin yapmış olduğu ürünleri de inceledi, sosyal marketin gönüllü çalışanı Hakime Kardaş ile bir araya gelerek sohbet etti.



(AG-Y)



23.01.2017 10:29:26 TSI

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