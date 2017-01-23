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Bahçelievler çiçeklerle donatıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, "Yemyeşil Haliliye" sloganıyla sürdürdüğü çalışmaları kapsamında, Bahçelievler bölgesinde kış şartlarına uygun 1770 adet çiçeği toprakla buluşturdu.

Haliliye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol'un "Yemyeşil Haliliye" hedefi için çalışmalarını mevsim şartlarına göre devam ettiriyor. Park Bahçeler Müdürlüğü, Bahçelievler, Mimar Sinan, Sultan Fatih ve Şair Şevket mahallelerinden oluşan Bahçelievler bölgesinde kış bitkisi uygulamasına gitti. Bahçelievler'de yol kenarlarında bulunan saksılıklara ekipler tarafından kış şartlarına uygun, soğuğu seven 'siklemen' ve 'pittosporum' bitkileri ekildi. Teknik ekipçe de bakımı yapılan kış bitkileri, Bahçelievler'e farklı bir görünüm kazandırdı.

Bahçelievler'i renklendiren toplam 1770 adet kış çiçeğinin toprakla buluşturulması, vatandaşların da beğenisini topladı. Vatandaşlar, yapılan uygulamadan dolayı Demirkol ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti.

(BB-OE-Y)



23.01.2017 10:28:33 TSI

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