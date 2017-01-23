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Manisalı kasaplar eğitimden geçti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:32
Manisalı kasaplar eğitimden geçti
Manisalı kasaplar eğitimden geçti

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Manisa Ticaret Borsası'nın işbirliğinde kasaplar için bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.
Toplantı, Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerindeki kasapları 'Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği' ile 'Gıda İşletmelerinde Yerel Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik' hakkında bilgilendirmek amaçlı gerçekleştirildi.
Manisa Ticaret Borsası Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Öztürk, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Yunusemre İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Engin Kurt, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli konu uzmanları ile kasaplar katıldı.
Toplantının açılışında görüşlerini aktaran İl Müdür Vekili Metin Öztürk ve Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, düzenlenen bilgilendirme toplantısının kasap esnafına ve Manisa çevresindeki tüketicilere, sağlıklı, güvenilir et ve et ürünlerini ulaştırma noktasında oldukça yararlı olacağını dile getirerek, katılım sağlayan kasaplara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı, Veteriner Hekimler Dr. Defne Bacınoğlu ile Selma Sıdal söz alarak denetimler, denetimlerin yasal çerçevesi, tebliğ ve yönetmelikler hakkında katılımcılara bilgiler vererek konunun teknik detaylarını aktardı.
Katılımcılar ise yapılan bilgilendirmelerden, sektörün sorunlarının iletilmesi için fırsat verilmesinden ve çözüm önerilerinin tartışılmasından dolayı memnun kaldıklarını ifade ederken, toplantı işletmecilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.
(SC-Y)

23.01.2017 10:37:00 TSI
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