YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kaya'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret

Başkan Kaya'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya, Özel Bulanık Yeni Hayat Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Başkan Yakup Kaya, faaliyet gösteren ve engelli çocuklara eğitim verilerek sosyal hayata yönelik becerilerini arttıran Özel Bulanık Yeni Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, kurucusu Gökhan Korkmaz ve Müdürü Onur Şafek'ten çalışmalar hakkında bilgiler alarak çocuklarla bir süre vakit geçirdi. Ardından bir açıklama yapan Yakup Kaya, "Onlar bizim ve ailelerin dünyadaki imtihanıdır. Özel çocuklarımızın daha huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi ve iyi birer eğitimle hayata daha sıkı bir şekilde tutunmalarını çok önemsiyorum. Özel çocuklarımıza verilecek hizmet, her şeyin önündedir" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında faaliyete başlayan ve 46 öğrencisi olan Özel Bulanık Yeni Hayat Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi olarak; dokuz bireysel sınıf, üç grup eğitim odası, iki işitme odası, bir fizik odası ve daha nice eğitim odalarıyla öğrencilere eğitim verdiklerini dile getiren Gökhan Korkmaz, "Doğuştan veya sonradan gelişen durumlarla bazı farklılıkları olan çocuklarımız bunlar. Her birini kardeşim gibi seviyorum. Aramızda görünmez, ama güçlü bir sevgi bağı var. Mümkün oldukça her fırsatta yanlarında olmaya çalışıyorum. Sadece sevgiyle ve ilgiyle dünyanın en mutlu insanı oluyorlar. Onlara karşı da sorumluluklarımız var. Bu doğrultuda hareket ederek öğretmenlerle birlikte velilerimizi ziyaret edip bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bizleri ziyaret eden Bulanık Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MSA-Y)



23.01.2017 10:37:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER