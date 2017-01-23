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Eskişehirli vatandaş Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor

- Cumhurbaşkanı Erdoğan iltifat etti

- Görenler hemen fotoğraf çektirmek istiyor

- Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Levent Ata;

- "Yollarda dikkatli bakmalar oluyor"

- "Öyle bir kişiyi canlandırmak hayatımın dönüm noktası olur"

- "Atatürk'e benzemek için özel bir çabam olmadı"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Kamera : Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yaşayan Levent Ata isimli vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Eskişehir Cunudiye mahallesinde ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e çok benzeyen Ata, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Mahalle muhtarı olan eşine destek olmak için gününün çoğunluğunu muhtarlık binasında geçiren Levent Ata, ayrıca soyisim benzerliği ile de dikkat çekiyor. Anneannesinin Selanikli olduğunu ve Atatürk'ün evi ile kendi evleri arasında sadece 3 binanın bulunduğunu da söyleyen Ata, gençlere de birkaç nasihatte bulundu.



"Mahallelinin bir hayranlığı varmış"

Atatürk ile anneannesinin komşu olduğuna değinen Levent Ata, o günlerden bahsetti. Mahalle sakinlerinin Atatürk'e karşı ayrı bir hayranlıkla baktığını ifade eden Ata, "Anneannemin dediğine göre, Atatürk'ün evi ile birlikte 3 kapı varmış aramızda. Anneannem de Selanik doğumlu ve Selanik Arnavutlarından. Babam, gerçek bir Arnavut, sonuç olarak anneannem çocukken Atatürk, subay olarak çıkmış. Mahallenin 'Kemal geliyor, Kemal geliyor' diye bir hayranlıkları varmış. Sadece böyle bir bağlantımız var. Bir de benim benzetilme olayım var tabii ki. Gayet gurur verici bir olay, ne mutlu bana. Gençken, çok çok dikkat edilirse benziyordum. O zamanlar bıyıklarım vardı. Atatürk'ün bıyıklı olduğu zamanlarda çekildiği fotoğrafa bir benzeme olayım vardı. Tanıdık çevreden çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Yollarda dikkatli bakmalar oluyor. Yanımdan geçen gençler falan geçtikten sonra bir şeyler konuşuyorlar, hakkımda konuştuklarını anlıyorum. Hayatımda değişen herhangi bir şey yok ama bu durum çok gurur verici. Benzediğim kişi zaten dünyaya bir kere gelmiş birisi" dedi.



"Atatürk'ü canlandırmak heyecan verir"

Bir kaç dizide de oynayan Ata, Atatürk'ü şimdiye kadar canlandırmadığını aktardı. Atatürk'e benzemek için özel bir çaba sarf etmediğini belirten Ata, "Hayatımın dönüm noktası olur öyle bir kişiyi canlandırmak. Sonra birkaç dizide de oynamışlığım var. Yabancı değilim ama Atatürk'ü canlandırmak heyecan verir. Eskiden kaşlarım bu kadar uzun değildi. Tabi yaş ilerlemeye başlayınca iyice uzamaya başladı. Babamın kaşları da aynı şekildeydi. Saçlarımı gençken ortadan ayırıp, geriye doğru tarardım. O zamanlar gür saçlarımız vardı. Şimdi onu yapamıyorum ve geriye tarıyorum. Daha çok benzemiş oldum tabii ki ama sırf benzeyeyim diye de ben bunları yapmadım" şeklinde konuştu.



"Alın bakın size Atatürk'ü veriyorum, iyi bakın ona"

Hastanede geçen bir anısını paylaşan Ata, "Bacağımdan anjiyo olmuştum. Hemşire, 'Aaa Atatürk gelmiş' dedi. Beni servise götürürken de, 'Alın bakın size Atatürk'ü veriyorum, iyi bakın ona' dedi. Öyle unutamadığım güzel bir anım oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan beyle görüştük. Muhtarlar toplantısında fotoğraf çekildik. Bir sohbetimiz oldu, bir kalem hediye etti. Kendisine de çok teşekkür ederim" diye konuştu.



"Gençlikten memnun değilim"

Şimdiki gençlerden memnun olmadığını sözlerine ekleyen Levent Ata, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni gençlere tavsiye etti. Ata, "Şimdiki gençlikten hiçbir şekilde memnun değilim ve benim yaşıtım çoğu kişi memnun değil. Ne saygı var, ne sevgi var. 18-20 yaşlarındaki gençlerin, 60 yaşındaki adamı dövdüklerini gözümle gördüm. Ne demektir bu? Gençliğin düzelmesi gerekiyor. Tabi burada Atatürk'ün ileri görüşlülüğüyle söylediği lafları var. Gençliğe Hitabesi var. 1923 dediğimde televizyonda izleyenler dediğimi çok iyi anlar, şimdilerde başımıza bela olan bir konuyu Atatürk o zamanlar söylemiş. Maalesef gençlerimiz bu ileri görüşlü insanın Gençliğe Hitabesi'nde söylediklerini yapmıyor" diye aktardı.



"Cumhurbaşkanı eşime iltifat etti"

Levent Ata'nın eşi Sevil Ata ise, eşine gelen yorumlardan bahsetti. Aynı zamanda Cunudiye mahallesinin muhtarlığını yapan Sevil Ata, "Eşimi bir çok kişiye benzetiyorlar. Özellikle de Atatürk ve Beyazıt Öztürk'e. Orta yaşlarda Cüneyt Arkın'a da benzeten oldu. Ama bu olgunluk zamanlarında Atatürk'e benzerliği herkesten gelen bir yorum oldu. Özellikle bayanlardan 'Aaa Atatürk gibi adamı bulmuşsun, hadi yine iyisin' gibilerinden yorumlar geldi. Tabii ki böyle güzel sözler ve tepkiler alıyorum. Cumhurbaşkanlığının davetine eşimle birlikte gittim. Yolda da, Cumhurbaşkanlığında da büyük ilgi gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de tanıştırdım. 'Yakışıklı eşin varmış' diye iltifatta bulundular" dedi.



"Sanki 80 yıl sonra Atatürk karşıma dikilmiş gibi hissettim"

Muhtarlığa geldiğinde Levent Ata ile karşılaşan şair Caner Şahin ise, yaşadığı şoku anlatarak, şu şekilde konuştu;

"İlk olarak muhtarlıkta karşılaştım ve oldukça heyecanlandım. Kendisi ile fotoğraf çektirdim. Sohbet etme imkanım oldu. Sanki 80 yıl sonra Atatürk karşıma dikilmiş gibi hissettim. Kendisi gerçekten tam bir Atatürkçü, bu siyasi olarak anlaşılmasın. Herkes benzerlik konusunda büyük bir şok yaşıyor diyebilirim. Hatta o kadar benziyor ki, Atatürk Eskişehir'de diyebilirim. Bugüne kadar benziyor diyerek bir çok insanı çıkardılar karşımıza ama onlar makyaj kullanıyorlardı. Burada gerçek ve tam anlamıyla Atatürk'e benzeyen birisi var."

(MSY-MET-Y)



23.01.2017 10:38:56 TSI

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