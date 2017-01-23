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ÇEVDOSAN'dan geri dönüşüm etkinliği

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:39
ÇEVDOSAN'dan geri dönüşüm etkinliği
ÇEVDOSAN'dan geri dönüşüm etkinliği

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - ÇEVDOSAN A.Ş., düzenli olarak gerçekleştirdiği bilgilendirme etkinlikleri çerçevesinde, Mersin Forum Alışveriş Merkezi'nde açtığı stantta, kağıtların geri dönüşümüyle ilgili eğitim verdi.
Hizmet verdiği belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara her hafta düzenli olarak Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Eğitimleri veren ÇEVDOSAN A.Ş.'nin bu haftaki eğitim durağı Mersin Forum oldu. ÇEVDOSAN A.Ş., İkra Ebru Atölyesi ile birlikte Forum AVM'yi ziyaret eden misafirlere geri dönüşümün önemiyle ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verdi. Eğitim kapsamında kullanılmış kağıtlardan neler yapılabileceği uygulamalı olarak gösterildi. Tuvalet kağıtlarının karton rulolarından kalemlikler, kağıt hamurlarından mini heykeller yapılarak misafirlere hediye edildi.
(KYM-Y)

23.01.2017 10:44:09 TSI
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