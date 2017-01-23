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Konak'ın kurslarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Herkesin severek izlediği geleneksel halk oyunlarını öğrenmek isteyenler, Konak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslar sayesinde Anadolu'nun farklı yörelerinin oyunlarını kolaylıkla öğrenebiliyor.

Konak Belediyesi Spor Müdürlüğü çatısı altında verilen halkoyunu kursları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 12 ayrı grupta çalışmaların sürdüğü kursa yaşları 4 ile 77 arasında değişen yaklaşık 400 kursiyer katılıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde çiftetelli, zeybek, Kafkas, oryantal, Bitlis, Üsküp ve Bodrum gibi Anadolu'nun farklı yörelerinin halk oyunlarını öğrenen kursiyerler hem bedenen hem de ruhen kendilerini iyi hissediyor.

Her hafta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde verilen eğitimlere katılanlar arasında yer alan 50 yaş üstü kadınlar ise master grubu çalışmalarıyla öne çıkıyor. Provalarını aksatmadan sürdüren kursiyer kadınlar, yeni figürler öğrenmenin yanı sıra bir araya gelmenin keyfini de yaşıyor.

Yıl sonu gösterilerine sıkı bir şekilde hazırlanan kursiyerlerden Rabia Aydal, "Kurs sayesinde hem yeni figürler öğreniyoruz hem de bir araya gelerek sosyalleşiyoruz. Bizleri mutlu eden böylesi bir imkanı bizlere sunduğu için Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a teşekkür ederim" diye konuştu. 12 yıldır Halk Oyunları Eğitmenliği yapan Seray Ekinci de Mayıs veya Haziran ayında İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenecek yıl sonu gösterilerine yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi. Ekinci, "Binlerce kişi bu gösterileri izliyor. Bunun heyecanıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm İzmirlileri gösterimizi izleyeme davet ediyorum" dedi.



(AG-Y)



23.01.2017 10:44:53 TSI

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