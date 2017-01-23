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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Doğan, köy muhtarı ve azalarını ağırladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42
Başkan Doğan, köy muhtarı ve azalarını ağırladı
Başkan Doğan, köy muhtarı ve azalarını ağırladı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Çubuklubala köyü muhtarı ve azalarını misafir etti.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Çubuklubala Köyü Muhtarı Nihat Karamak, azaları Aydın Karamak, İsmail Kahramanoğlu ve Ali Ömer Koç'u makamında ağırladı. Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Köylerimizi çok seviyorum. Fırsat buldukça ziyaretlerde bulunuyorum. Çubuklubala'nın bizde ayrı bir yeri vardır. Muhtarlarımızla, temsilcimizle, Muhtar Hizmet Masamız'la köylerimize güzel hizmetler yapıyoruz. Bütün hedefimiz, köylerimizin şehir konforunda olması fakat köy dokusunu da korumasıdır. Eskiden köyden şehre göç olurdu, artık yapılan hizmetler sayesinde şehirden köye göçler başladı. Diğer köylerimizde olduğu gibi Çubuklubala'da da çalışmalarımız güzel gidiyor, eksikler birer birer azalıyor. Köyümüzde bir çeşme çalışmamız var. Konağımızı onardık, spor alanlarına destek olduk, kaldırım çalışmaları yaptık, yapacaklarımızla da köyümüz daha da güzel olacak" dedi.
(İG-GY-Y)

23.01.2017 10:46:35 TSI
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