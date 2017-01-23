YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Doğan, köy muhtarı ve azalarını ağırladı

Başkan Doğan, köy muhtarı ve azalarını ağırladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Çubuklubala köyü muhtarı ve azalarını misafir etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Çubuklubala Köyü Muhtarı Nihat Karamak, azaları Aydın Karamak, İsmail Kahramanoğlu ve Ali Ömer Koç'u makamında ağırladı. Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Köylerimizi çok seviyorum. Fırsat buldukça ziyaretlerde bulunuyorum. Çubuklubala'nın bizde ayrı bir yeri vardır. Muhtarlarımızla, temsilcimizle, Muhtar Hizmet Masamız'la köylerimize güzel hizmetler yapıyoruz. Bütün hedefimiz, köylerimizin şehir konforunda olması fakat köy dokusunu da korumasıdır. Eskiden köyden şehre göç olurdu, artık yapılan hizmetler sayesinde şehirden köye göçler başladı. Diğer köylerimizde olduğu gibi Çubuklubala'da da çalışmalarımız güzel gidiyor, eksikler birer birer azalıyor. Köyümüzde bir çeşme çalışmamız var. Konağımızı onardık, spor alanlarına destek olduk, kaldırım çalışmaları yaptık, yapacaklarımızla da köyümüz daha da güzel olacak" dedi.

(İG-GY-Y)



23.01.2017 10:46:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER