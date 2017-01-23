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Doğuda kar, Aydın'da bahar



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Ülke genelinde pek çok bölgede soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, Aydın'da geçen hafta yaşanan soğukların ardından, yağışlı hava ile birlikte sıcaklık değerleri de arttı.

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk havayla beraber etkili olan kar yağışları sonucu, kar örtüsünün erimemesi, besicilerin hayvanlarına yem bulmakta zorluk çekmesine neden olurken, Aydın'da ise besiciler hayvanlarını otlaklarda otlatabiliyor.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Gölcük mahallesi sakinlerinden küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yücel Atilla kurbanlık hayvanlarını, yol kenarındaki otlaklarda besliyor. Aydın'da aşırı soğuk havaların çok uzun sürmediğini ifade eden Atilla "Bizim buralarda, doğudaki gibi aşırı soğuk olmaz. Geçtiğimiz hafta bir soğuk oldu, şimdi ise yağmurlarla birlikte hava ısındı. Sıcak havayı bulunca hayvanları bu otlaklarda yayıyoruz. Kurbanlık hayvanlarım doğal ortamda bu şekilde beslenince eti daha lezzetli oluyor. Allah, eksi 15 eksi 20 derecede yaşamaya çalışan doğudaki insanlarımıza, hayvancılıkla uğraşanlara yardım etsin, onların işi daha zor" dedi.

(OD-İK)



23.01.2017 10:48:29 TSI

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