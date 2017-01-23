23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüzme atlama şampiyonası nefesleri kesti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:45
Yüzme atlama şampiyonası nefesleri kesti
Yüzme atlama şampiyonası nefesleri kesti

ANKARA (İHA) - Türkiye Yüzme Federasyonu ve Keçiören Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen "Yüzmede Atlama Kış Şampiyonası" heyecanlı yarışlara sahne oldu.
Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonada, Samsun Kule Tramplen Atlama Spor Kulübü, Fethiye Belediyespor, Enerji Spor Kulübü, Elif Jimnastik Spor Kulübü, Manisa Jimnastik Spor Kulübü, Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü takımları mücadele etti. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak verdi. Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzücülerin katıldığını belirten Başkan Mustafa Ak, "Bu yarışmacılarımız ülkemizin inşallah gelecekteki en başarılı ve en büyük sporcuları olacak. Onlara büyük umutlar besliyor ve onlardan büyük dereceler bekliyoruz. Onların kendilerine güvenmelerini ve bu ülkeyi çok iyi bir şekilde temsil etmelerini istiyoruz" dedi.

"Türkiye'de hem Avrupa'da hem de Dünya Kupasında dereceler almalarını bekliyoruz"
Keçiören Belediyesi olarak Türkiye'nin yüzme branşında büyük sporcular yetiştirebilmesi için yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Ak, "Bu tesis yüzme ve atlama ile alakalı, tüm Türkiye genelinde en iyi tesislerden bir tanesidir. Dolayısıyla biz de spor kulübümüz çerçevesinde yüzmeye yatırım yapıyoruz, yüzme sporcuları yetiştiriyoruz. Onların hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de Dünya Kupasında dereceler almalarını bekliyoruz" diye konuştu. Mustafa Ak, başarıya giden yolda çalışmak kadar ihtiyaç duyulan spor tesislerini hayata geçirmenin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben buraya katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum, bundan sonraki hayatlarında girecekleri bütün yarışmalarda başarılar diliyorum" mesajını verdi.
(SLCK-BA-Y)

23.01.2017 10:49:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Dört yeni KHK Resmi Gazete'de (3)
YEREL

DÖRT YENİ KHK RESMİ GAZETE'DE (3)
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu
YEREL

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULDU
48 saatlik oyun maratonu bitti
YEREL

48 SAATLİK OYUN MARATONU BİTTİ
Pursaklar'da giyim tasarım kursiyerlerine sertifika verildi
YEREL

PURSAKLAR'DA GİYİM TASARIM KURSİYERLERİNE SERTİFİKA VERİLDİ
Milli tekvandoculardan iyi başlangıç
YEREL

MİLLİ TEKVANDOCULARDAN İYİ BAŞLANGIÇ
Tüketici güven endeksi arttı
YEREL

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI
İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri
YEREL

İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMLERİ
Benzin ve motorin satışları kasımda arttı
YEREL

BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI KASIMDA ARTTI

Türkiye Varlık Fonunun kaynakları genişletildi
YEREL

TÜRKİYE VARLIK FONUNUN KAYNAKLARI GENİŞLETİLDİ
Kamu bankalarının alacaklarına düzenleme
YEREL

KAMU BANKALARININ ALACAKLARINA DÜZENLEME
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde görünüm
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE GÖRÜNÜM

GÜNDEM / 23 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 23 OCAK 2017
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM

Dört yeni KHK Resmi Gazete'de (2)
YEREL

DÖRT YENİ KHK RESMİ GAZETE'DE (2)
Dört yeni KHK Resmi Gazete'de (1)
YEREL

DÖRT YENİ KHK RESMİ GAZETE'DE (1)
OHAL kapsamında yayımlanan 683 Sayılı KHK ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan 367 kişi ihraç edilirken, 124 kişi de görevine iade edildi
YEREL

OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 683 SAYILI KHK İLE ÇOK SAYIDA KAMU KURUM VE KURULUŞUNDAN 367 KİŞİ İHRAÇ EDİLİRKEN, 124 KİŞİ DE GÖREVİNE İADE EDİLDİ
Barcelona, Eibar'ı farklı yendi
YEREL

BARCELONA, EİBAR'I FARKLI YENDİ
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK

2017 Afrika Uluslar Kupası
YEREL

2017 AFRİKA ULUSLAR KUPASI
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 23 OCAK 2017
Romanya'da hükümetin af tasarısına protesto
YEREL

ROMANYA'DA HÜKÜMETİN AF TASARISINA PROTESTO
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TANZANYA'DA
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ
Voleybol: Toplu sonuç
YEREL

VOLEYBOL: TOPLU SONUÇ