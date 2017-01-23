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Göz nezlesine dikkat



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ERZURUM (İHA) - Göz nezlesi olarak değerlendirilen durumda gözlerde sulanmanın, ışığa hassasiyetin, burunda akma ile birlikte görüldüğünü belirten Op.Dr. Şeyda Atabay, göz nezlesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Gözlerimizin hastalıkların yorgunluğun sağlığın en yoğun olarak dışarıya yansıtıldığı bir alan olduğunu hep söylemekteyiz. Yine vücuttaki bir rahatsızlık durumunda gözlerde de belirtiler olmaktadır. Göz nezlesi olarak değerlendirilen durumda gözlerde sulanma, ışığa hassasiyet, burunda akma ile birlikte görülebilmektedir" dedi.

Genelde vücutta alerjik durumların varlığında olan bu durumun öncelik olarak sadece gözde olabildiği gibi tüm vücutta da alerjik semptomlar olarak başlayabildiğini kaydeden Op.Dr. Atabay, "Gözde sulanma, kızarıklık, kaşıntı ile başlayıp sonrasında çapaklanma eklenebilir. Bazı durumlarda vücutta kırgınlık ile başlayıp gözlerde sulanma ve ağrı sonradan eklenebilmektedir. Gribal veya mevsimsel olarak gözlenebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Göz nezlesinin genelde her iki gözde meydana geldiğini ifade eden Op.Dr. Atabay, "Allerjik , virüs, bakteri sebeple olabilmektedir. Virüs ve bakteriyel olduğunda bulaşabilme özelliği gösterir. Her türlü göz nezlesi durumunda bir göz hekimince muayene olunması gerekir. Tedavi uygulanmadığında hastalık süresi uzamaktadır, ve bulaş riski artmaktadır" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



23.01.2017 10:50:54 TSI

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