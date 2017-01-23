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Başkan Yağcı minibüsçülerle buluştu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yücel ve dernek temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Şehir Ormanı'nda gerçekleştirilen buluşmada, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi çalışmaları ile yeni projeleri hakkında bilgi verdi. M Plakalı Minibüsçülerin sorularını da cevaplandıran Belediye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı açıklamada; ''İlimizdeki M plakalı şoförlerimiz ile dönem dönem düzenlemiş olduğumuz hafta sonu kahvaltısında bir araya geldik. Minibüsçülerimiz ile şehir ulaşımına ilişkin olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Gelişen ve büyüyen Bilecik'imizde daha sağlıklı bir ulaşım sistemini kurma, kurgulama ve işletme noktasında gayret sarf ediyoruz. Minibüsçülerimize, ulaşım noktasında görev alan tüm ortaklarımıza katkıları sebebiyle teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı olarak vatandaşlarımıza daha kaliteli bir ulaşım imkanı sunma noktasında minibüsçülerimiz ile el birlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yücel ise gerçekleştirilen buluşmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.

(CKT-CY-Y)



23.01.2017 10:53:04 TSI

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