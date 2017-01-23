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Muhtarlar Derneği'nden Sözen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Muhtarlar Derneği Karabük Şube Başkanı İbrahim Harmanbaşı ve yönetimi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret etti.

Sohbet ortamında geçen ziyarette kısa bir konuşma yapan Muhtarlar Dernek Başkanı İbrahim Harmanbaşı, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları 9. Olağan Genel Kurula verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ise: "Bildiğiniz gibi yerel yönetimler Belediyeler ve İl Özel İdareleri olarak ikiye ayrılır. Ama biz yerel yönetimler olarak muhtarlık müessesesini yerel yönetimlerin özü olarak görüyoruz. Muhtarlarımız şehrimizin tüm ücra köşelerine kadar ulaşıp görevlerini birinci elden yapıyor. Bu nedenle muhtarlık müessesesini yerel yönetimlerin 3. Ve vazgeçilmez bir bölümü olarak görüyoruz. Muhtarlarımız seçilmiş oldukları mahalle veya köyün mülki amiridir ve devleti temsil eder.Yapmış olduğunuz kongre neticesinde oluşturmuş olduğunuz yönetime bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi olarak bizim üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Nazik ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum' dedi.

(YE-YE-Y)



23.01.2017 10:59:56 TSI

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