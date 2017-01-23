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Orman muhafaza memurlarına yeni üniforma



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, koruma ve diğer ormancılık hizmetlerinde görev yapan muhafaza memurlarının üniformaları yenilendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Domaniç, Emet, Gediz, Kütahya, Simav ve Tavşanlı Orman İşletme müdürlüklerinde ormanların korunması, güçlendirilmesi ve diğer ormancılık faaliyetlerinde görev yapan orman muhafaza memurlarının resmi kıyafetlerinde imaj değişikliği yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Mustafa Ertem başkanlığında dağıtılan yeni üniformalar Orman Muhafaza Memurları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bölge Müdürü Adnan Kayım'ı makamında yepyeni üniformaları ile ziyaret eden orman muhafaza memurları Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederken, çalışma koşullarında kullandıkları üniformaların kendileri için önemine değindiler ve yeni tasarlanan üniformaları beğendiklerini belirttiler.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Orman Bölge Müdürlüklerimizde kolluk görevi olarak görev yapan; yağmur çamur, yaz kış demeden fedakârca çalışan Orman Muhafaza Memurlarımıza yeni resmi kıyafetlerini teslim ettik. Resmi kıyafetlerin günümüz ve iklim koşullarına uygun olarak yenilenmesi bizleri de memnun etti. Muhafaza Memurlarımıza yeni imajları ile başarılarla dolu bir çalışma ortamı diliyorum" dedi.

Yaz ve kış koşullarında görev sahalarında çalışmalarını sürdüren orman muhafaza memurlarının yeni kıyafetleri soğuk ve sıcak hava koşullarına uyumlu şekilde tasarlanırken, yırtılmaya karşı dayanıklı oluşu sebebiyle tercih edildiği belirtildi. (EFE)



23.01.2017 11:00:09 TSI

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