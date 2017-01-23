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Yüzme atlama şampiyonası nefesleri kesti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:57
Yüzme atlama şampiyonası nefesleri kesti
Yüzme atlama şampiyonası nefesleri kesti

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Türkiye Yüzme Federasyonu ve Keçiören Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen "Yüzmede Atlama Kış Şampiyonası" heyecanlı yarışlara sahne oldu.
Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, Samsun Kule Tramplen Atlama Spor Kulübü, Fethiye Belediyespor, Enerji Spor Kulübü, Elif Jimnastik Spor Kulübü, Manisa Jimnastik Spor Kulübü, Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü takımları mücadele etti. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak verdi.
Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzücülerin katıldığını belirten Başkan Mustafa Ak, "Bu yarışmacılarımız ülkemizin inşallah gelecekteki en başarılı ve en büyük sporcuları olacak. Onlara büyük umutlar besliyor ve onlardan büyük dereceler bekliyoruz. Onların kendilerine güvenmelerini ve bu ülkeyi çok iyi bir şekilde temsil etmelerini istiyoruz" dedi. Keçiören Belediyesi olarak Türkiye'nin yüzme branşında büyük sporcular yetiştirebilmesi için yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Ak, "Bu tesis yüzme ve atlama ile alakalı, tüm Türkiye genelinde en iyi tesislerden bir tanesidir. Dolayısıyla biz de spor kulübümüz çerçevesinde yüzmeye yatırım yapıyoruz, yüzme sporcuları yetiştiriyoruz. Onların hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de Dünya Kupası'nda dereceler almalarını bekliyoruz" diye konuştu. Mustafa Ak, başarıya giden yolda çalışmak kadar ihtiyaç duyulan spor tesislerini hayata geçirmenin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben buraya katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum, bundan sonraki hayatlarında girecekleri bütün yarışmalarda başarılar diliyorum" mesajını verdi.
(JA-AŞ-Y)

23.01.2017 11:01:55 TSI
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