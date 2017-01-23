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Alo Mamak vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:58
Alo Mamak vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.
Alo Mamak vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - İlginin her geçen gün arttığı ve binlerce çağrının cevaplandığı Alo Mamak vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

Çözüm 444 0 149 Alo Mamak'ta
İlginin her geçen gün arttığı ve binlerce çağrının cevaplandığı Alo Mamak vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor. Geçtiğimiz yıl 59 bin 299 çağrıya cevap veren Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi 444 0 149 Alo Mamak, vatandaşlar için tam bir başvuru kaynağı, danışma merkezi haline geldi. Aslında belediye hizmetlerinin vatandaşa daha kolay ve daha hızlı şekilde ulaştırılması amacıyla hizmete başlayan Alo Mamak, ilçede bulunan diğer resmi kurumlarla alakalı vatandaşlardan gelen birçok soruyu da cevaplıyor. 7-24 hizmet veren Alo Mamak'ı arayan vatandaşlar; kaymakamlık, emniyet, tapu, müftülük gibi diğer resmi kurumlarla çeşitli prosedürler hakkında da bilgi alıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet ulaştırmak, sorunlara daha hızlı çözüm sağlamak amacıyla hizmete sunduğumuz Alo Mamak gelen binlerce çağrıya cevap vererek vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor" diye konuştu.

Hizmet bir telefon kadar yakın
Alo Mamak'a gelen çağrılar arasında Mamak Belediyesi ile ilgili olanlar ilgili müdürlüğe iletiliyor. 444 0 149 Alo Mamak'a temizlik, asfalt bakım ve onarımı, evde muayene ve sağlık hizmeti, vergi borcu sorgulama, imar ve iskân durumu öğrenme, sokak hayvanları, park bahçe çalışmaları, projeler, cenaze ve kışın karla mücadele gibi birçok konuda vatandaştan gelen talepler ilgili birimlere yönlendiriliyor.
(JA-BA-Y)

23.01.2017 11:02:23 TSI
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