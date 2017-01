YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitim Bir Sen iş yeri temsilcileri için formatör eğitimi

Eğitim Bir Sen iş yeri temsilcileri için formatör eğitimi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Eğitim Bir Sen 2 No'lu Şube, iş yeri temsilcileri için formatör eğitimi düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Birimi Derslikleri'nde, Sevil Arslan ve Ayşe Kandemir tarafından verilen eğitim öncesi bir konuşma yapan Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, 25'nci yılını kutlayan sendikanın bu yılı 'vefa yılı' olarak kabul ettiğini belirttti. Yıldırım, "Daha demokratik, sivil, özgür bir Türkiye mücadelesine kalemiyle, kelamıyla, eylem önlüğüyle, şair, yazar, hatip, öğretmen, sendikacı kimliğiyle en üst seviyede katkıda bulunan kardeşliğin şairini, birliğin sendikacısını, Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'ı vefatının 17. yılında rahmetle ve minnetle andığımız bir yıldır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

İş yeri temsilcileriyle bir araya gelmeyi, istişarelerde bulunmayı önemsediklerini anlatan Yıldırım, "Daha nitelikli sendikacılığın icra edilmesi ve sendikal bilincin artırılması adına yapılan bu toplantıların teşkilat için çok önemli olduğunun farkındayız. Sendikamızın eğitim, örgütlenme ve mücadeleye bakış açısı, iş yerinde ne kadar hayat bulabilirse, iş yeri temsilcileri tarafından ne kadar uygulanabilirse, hedefimize ulaşmak varmak o kadar kolay olur. İş yeri temsilcileri olarak sizler bizim için değerli ve önemlisiniz. İş yeri temsilcilerinin görev ve sorumluluklarının öneminin bilincinde olduklarını sendikamız iş yeri temsilcilerinin emeği, iradesi, fedakarlığı ve enerjisiyle büyümektedir. İş yeri temsilcilerimizle bundan böyle daha sık bir araya gelmeye istişarelerde bulunmaya gayret göstereceğiz. Sendika formatörlüğü eğitimini ve programımızı tamamlayıp sertifikalarımızı aldıktan sonra çalışmaya ekipçe hız verip bir hedef belirlemeliyiz. Bu hedef çerçevesinde vizyon belgemizde açıkladığımız gibi işimize, içimize, ve dışımıza yolculuğun her bir aşamasında mesafe kat ederek yürüyüşümüzü sürdürmeliyiz. Bu kapsamda planladığımız teşkilat eğitimlerimiz kademe kademe ilerleyerek devam edecektir. Türkiye'de daha nitelikli bir sendikacılığın icra edilmesi, sendikal bilincin artması için teşkilat eğitimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" dedi.

Amaca ancak örgütlü mücadeleyle ulaşılır

Örgütlü mücadele olmadan amaca ulaşmanın mümkün olmadığını anlatan Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde şunları belirtti;

"Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımlar, örgütlü mücadelemizin eseridir. Geldiğimiz bugünkü nokta, inanç, duygu ve gönül birliğiyle, birlikte yürüttüğümüz kararlı mücadelenin sonucudur. Yaptığı şeylerle yetinmeyen, bugün daha iyisini yapmaya çalışan, yarına ilişkin planlama yapan bir teşkilat olarak, ter akıtarak, el ele vererek, omuz omuza geldiğimiz bu noktayı asla yeterli görmüyoruz. Bizim davamız, her türlü gündelik hesap ve çekişmenin ötesinde millet ve medeniyet davasıdır. Çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz. Eğitim ömür boyu süren, sürmesi gereken bir eylemdir. Bir ülkenin geleceği, çocuklarının, gençlerinin gördüğü, göreceği eğitime bağlıdır. Bu durum, sendikalar ve tüm sivil toplum kuruluşları için de geçerlidir. Yaptığımız işte başarılı olmak istiyorsak, çalıştığımız alan hakkında bilgi sahibi olmalı, kendimizi sürekli yenilemeli ve geliştirmeliyiz. Bu tür toplantılar, bu anlamda önemli ve gereklidir. Şahsım olarak bizlere verilen yönetici eğitimlerinden çok istifade ettiğimi söylemek istiyorum. Gittiğiniz yol tertemiz ise bilin ki başkasının yolundasınız, bizim yollarımız hep bariyerli hep dikenli hep barikatlarla dolu oldu. Biz bunları temizleye temizleye ilerliyoruz. Bizim kurumlara karşı söyleyecek sözümüz bunların yaptıkları haksızlıklara karşı duracak gücümüz vardır. Hiç kimsenin hatırı üyemizin hatırından daha değerli değildir. 15 Temmuz bunun ispatıdır. Alana ilk inen üyeler olarak sendikamızla ve konfederasyonumuzla ne kadar gurur duysak azdır. İşte bunun adı duruş sendikacılığıdır. Kurduğu sendika, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, 'Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/Destanlar yayılır mezarımızdan' mısralarını doğrularcasına destan yazmaya, birlik ve beraberliğimizin teminatı olmaya, özlük ve özgürlük mücadelemizde yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz."

Eğitim sonunda iş yeri temsilcilerine sertifika dağıtıldı.

(İHA-MET-Y)



23.01.2017 11:05:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER