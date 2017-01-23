Soma'da eski otogarın yerine katlı pazaryeri
(Fotoğraflı)
Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinin yeni yerine taşınmasıyla birlikte boşalan eski otogar binalarının yıkımına Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı. Eski otogarın yerine belediye tarafından modern katlı pazaryeri yapılacağı öğrenildi.
Binaların yıkımının tamamlanmasıyla birlikte Soma Belediyesi tarafından eski otogarın yerine modern katlı pazaryeri projesinin yapımına başlanacak. Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene bu alana her bir katı yaklaşık 8 bin 500 metrekare kapalı alanı olan pazaryeri projesinin en kısa sürede başlayacağını bildirdi. Modern katlı pazar yerinin en alt katında ve en üst katında da otopark projesi yer alacak. Modern pazaryerinin tamamlanmasıyla hem pazarcıların hem de vatandaşların rahat bir nefes alacağı kaydedildi.
(YS-SC)
23.01.2017 11:06:39 TSI
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