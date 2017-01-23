YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Soma'da eski otogarın yerine katlı pazaryeri

Soma'da eski otogarın yerine katlı pazaryeri



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinin yeni yerine taşınmasıyla birlikte boşalan eski otogar binalarının yıkımına Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı. Eski otogarın yerine belediye tarafından modern katlı pazaryeri yapılacağı öğrenildi.

Binaların yıkımının tamamlanmasıyla birlikte Soma Belediyesi tarafından eski otogarın yerine modern katlı pazaryeri projesinin yapımına başlanacak. Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene bu alana her bir katı yaklaşık 8 bin 500 metrekare kapalı alanı olan pazaryeri projesinin en kısa sürede başlayacağını bildirdi. Modern katlı pazar yerinin en alt katında ve en üst katında da otopark projesi yer alacak. Modern pazaryerinin tamamlanmasıyla hem pazarcıların hem de vatandaşların rahat bir nefes alacağı kaydedildi.

(YS-SC)



23.01.2017 11:06:39 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER