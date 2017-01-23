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Sağlık yöneticilerinden Rektör Gündoğan'a ziyaret

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:02
Sağlık yöneticilerinden Rektör Gündoğan'a ziyaret
Sağlık yöneticilerinden Rektör Gündoğan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki sağlık yöneticileri Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın ve İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, Anadolu Üniversitesi Rektörü Gündoğan'ın makamında bir araya geldi.
İl Sağlık Müdürü Mumcu, "İlimiz sağlık camiası ile Anadolu Üniversitesi arasında yakın işbirliğinden dolayı çok memnunuz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için arayışlarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilimiz kamu kurum ve kuruluşları ile yapıcı işbirliği içerisinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Üniversiteniz ile oluşturduğumuz gönül köprüsü sayesinde oldukça mesafe kaydettik ve kaydetmeye devam ediyoruz" diye ifade etti.
Genel Sekreter Barçın, "Anadolu Üniversitesi içerisinde bulunan Eski Mavi Hastane olan binayı imzalanan sözleşme ile Yunus Emre Devlet Hastanemiz'in ek binası olarak değerlendiriyoruz. Bu bakımdan şahsınızda üniversite yönetimine teşekkür ederiz. Bizler bu binanın tarafımızdan kullanılmasının oldukça yararlı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
İl Halk Sağlığı Müdürü Demirel ise, Rektör Gündoğan'a yapıcı işbirliği ve çabası nedeniyle teşekkür etti ve üniversite içerisinde aile sağlığı merkezi açılmasının sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracağını, bunun için bina yada bir alana ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Rektör Gündoğan ise, "Üniversitemiz içerisinde bulunan hastaneyi Kamu Hastaneleri Birliği'ne devretmiştik. Hasta potansiyeli bakımından mevcut sayının çok üzerine çıkıldığını gördük. Kamu Hastaneleri Birliği'ne bu binaya ihtiyacı varsa daha verimli kullanılacaksa biz bu durumdan memnun oluruz. Tabii ki anlaşmanın devamından yanayız.
Biz her zaman sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı verdik ve vermeye imkanlarımız ölçüsünde devam edeceğiz" diyerek memnuniyeti dile getirdi.
(İHA-MET-Y)

23.01.2017 11:07:09 TSI
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