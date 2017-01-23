YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den karne hediyesi

Büyükşehir'den karne hediyesi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu getirdiği iki ayrı çocuk oyunuyla sömestr tatiline giren çocuklara karne hediyesi verdi. 'Kül Kedisi' ve 'Hayaller Ülkesi' adlı oyunlara çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu çocuklar için iki ayrı oyun sahnelendi. 21 Ocak Cumartesi günü Ünlü Masal Kahramanı Kül Kedisi Şehir Tiyatrosu'nda sahneye taşındı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu'nca sahnelenen oyunu Melih Cevdet Avşaroğlu yönetti. İki ayrı seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi 22 Ocak Pazar günü de bir başka oyunu çocuklarla buluşturdu. 'Hayaller Ülkesi' adlı oyun yine Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı oyuncuları tarafından sahneye taşındı. İki ayrı seans halinde Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

(SK)



23.01.2017 11:08:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER