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Kepçe pazara indi

- Pazaryerine park edilen iş makinesi esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde pazaryerindeki sokağa park edilen paletli işi makinesi pazarcı esnafı ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde her hafta Pazar günü kurulan ve hafta sonu olması nedeniyle kentin en işlek semtpazarı olan Pazar Pazarı'nda ilginç bir manzara yaşandı. Mahallede devam eden bir inşaatta çalışan paletli işi makinesi, Pazar günü çalışmayacak olması nedeniyle sokağın ortasına park edilmiş olarak bırakıldı. Ertesi gün semtpazarının kurulacak olmasının unutulması sonucu yaşanan olayda, sabah tezgah açmak için gelen pazarcı esnafları gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.



Kepçenin sahibine ulaşamayan pazarcı esnafı, tamamen trafiğe kapalı yoldan geçemeyince tezgahlarını güçlükle açabildi. Pazaryerinin ortasında duran kepçe, gün boyu yoldan geçemeyen vatandaş ve esnaflara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, yurdum insanı örneği olan manzaraya tepki gösterdi.

(MB-Y)



23.01.2017 11:16:20 TSI

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