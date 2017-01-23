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Dereiçi'ndeki tarihi hamam yıkılıyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:15
Dereiçi'ndeki tarihi hamam yıkılıyor
Dereiçi'ndeki tarihi hamam yıkılıyor

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Dereiçi Mevkiinde bulunan ve geçmişte askeriyenin hamam olarak kullandığı tarihi bina yıkılıyor.
Kapı, pencere, çatı ve ağaçları sökülen tarihi taş bina, önlem alınmadığı takdirde kısa sürede Dereiçi'nde bulunan diğer tarihi binalar gibi yok olacak.
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin makanı olmuş tarihi binanın sadece ön tarafı günümüze kadar gelebilmiş, arkası tamamen yıkılan taş binanın durumu içler acısı, vatandaşlar ise yetkililerden biran evvel önlem alınmasını istiyor.
Geçmişte Dereiçi'nde çok sayıda taş bina olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Dereiçi askeri bölgeydi. Burada çok sayıda iki katlı ve tek katlı taş bina vardı. Ama askeriye bölgeyi boşalttıktan sonra kısa sürede burası talan edildi. Taş binalar yıkıldı. Birçoğunun sadece kalıntılar var. Hiç kimse bakmadı, gözler önünde tarihi yapılar yıkıldı gitti" dediler.
Öte yandan geçmişe Dereiçi bölgesinde çok sayıda tarihi bina vardı. Askeriyenin bölük, karargah, saymanlık, bando bölüğü, inzibat komutanlığı, ambar, kiler ve ekmek fırını olarak kullandığı binaların tamamı talan edildi. Günümüzde ise talan edilen binaların yerlerinde sadece kalıntıları kaldı.
(IÇ-AA-Y)

23.01.2017 11:19:43 TSI
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