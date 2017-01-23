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TB2L; Çankırı Demirspor:91 Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü:82



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü deplasmanda Çankırı Demirspor'a boğun eğerek sonuncu sıraya demir attı.

Çankırı Orhan Saka Spor Salonu oynanana TB2L B Grubu 12. hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü deplasmanda Çankırı Demirspor'a 91-82 yenilerek ligin son sırasına demir attı. Maça Serdar Hot, Ferit Deniz, Emir Muratoğlu, Çağlar Gürle ve Erhan Taşlı beşi ile başlayan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübüne ilk periyotta Serdar Hot ve Erhan Taşlı ile rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk periyotta rakibine 8 sayılık üstünlük kuran deplasman ekibi bu farkı koruyamazken Hakan Çetin'in sayılarına engel olmadı. İlk periyot ev sahibi Çankırı Demirspor'un 30-28'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci periyotta da Çağlar Gürle'nin sayılarıyla oyunda kalmaya çalışan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübüne ikinci periyotta 17 sayı bulurken potasında 20 sayı gördü. İlk yarının sonunda Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübüne soyunma odasına 50-45 geride girdi. Üçüncü periyotta iki takım oyuncularında dengeli bir oyunla 16'şar sayı bulurken son periyota Çankırı Demirspor 66-61'lik skorla girdi. Son periyotta da etkisiz bir oyunla rakibine üstünlük kuramayan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübüne maçı 91-82 kaybetti. Maçın en skorel oyuncusu Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübüne 26 sayılla Çağlar Gürle olurken, 11 ribaund Çankırı Demirsporlu Mehmet Sözen en iyiler arasına girdi. Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübünden Serhat Hot ise; 12 asistle maçın en iyi çok asist yapan oyuncusu oldu. Ev sahibi takım Çankırı Demirspor bu galibiyetle puanını 18'e çıkararak 10 takımlı grupta 6'ıncı sırada yer alırken, Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü ise; 14 puanla son sıradaki yerini korudu.

Öte yandan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü haftaya kendi sahasında Yeşlilyurt'u konuk ederken, bu maç ligde kalmak için son şans olarak görülüyor.

(CKT-MET-Y)



23.01.2017 11:24:29 TSI

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