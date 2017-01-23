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Nilüfer Karaoke Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:20
Nilüfer Karaoke Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Nilüfer Karaoke Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, Bursa'nın dört bir tarafından gelen lise öğrencilerini karaoke yarışmasında ağırladı.
Nilüfer Belediyesi'nin Mix Müzik ile birlikte bu sene üçüncüsünü düzenlediği yarışmaya Bursa genelindeki 57 okuldan toplam 124 öğrenci katıldı. Akademik Odalar Birliği Oditoryum sahnesinde gerçekleştirilen yarışmada genç yetenekler kıyasıya mücadele etti. gençler sahnede performanslarını sergilerken, jüri üyeleri de karar vermekte zorlandı.
Finalin ardından jüri üyeleri değerlendirme yaparken, 2012 yılında Türkiye'nin ilk Reggae albümünü çıkartan Sattas grubu sahne aldı. Liseli öğrencilerin heyecanına ortak olan Sattas grubu söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Sattas grubu solisti Orçun Sünear seslendirdiği şarkılarla gençlerden tam not alırken, grup üyeleri de performanslarıyla büyük alkış aldı.
Yarışmaya girenlere para ödülü verilirken, okullarına da kırtasiye çeki hediye edildi.
(MŞ)

23.01.2017 11:25:53 TSI
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