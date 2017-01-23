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Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal hizmetleri 21 bin kişiye ulaşıyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:22
Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal hizmetleri 21 bin kişiye ulaşıyor
Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal hizmetleri 21 bin kişiye ulaşıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Mardinli İşadamları Derneği (ANTMİAD) ziyaretinde "Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz 21 bin kişiye ulaşıyor. Bu alanda Türkiye'de en önde olan yerel yönetimlerden biri olduğumuz kesin" diye konuştu.
Başkan Uysal, başkanlığını Mehmet Poyraz'ın üstlendiği ANTMİAD Yönetim Kurulu ve üyelerinin davetlisi olarak dernek merkezinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Ziyareti dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, Başkan Uysal'a Mardin yöresine özgü tespih hediye ederken Ümit Uysal da kendi tespihini günün anısına Başkan Poyraz'a bıraktı.
Herbiri aynı önemde
Muratpaşa'da 3 yıla yaklaşan bir sürede yaşanan değişimi ve 2017 yılına ait proje hedefleri Mardinli işadamlarıyla paylaşıldığı gecede Başkan Uysal, belediyeciliği iki tema üzerine kurduklarını söyledi. Başkan Uysal, "Birisi temel belediyecilik hizmetleri bir diğeri de sosyal belediyecilik hizmetleri olmak üzere iki başlığımız var. İkisi de aynı değerde" diye konuştu.
Temel belediyecilik hizmetlerinin faaliyet alanının fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler gibi noktalar olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:
"Bu alanda Muratpaşa'yı farklı kılan kendi üretim tesislerine sahip olmasıdır. Muratpaşa'nın doğalgaz altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarını kaldırımından turunç ağacına ve engelli şeridine kadar bir proje dahilinde yeniliyoruz. Bunu yaparken kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Çöp konteynerlerini yeraltına alıyoruz. Kendi atölyemizde üretiyoruz. Bahsettiğim turunç fidanını, park ve bahçelere dikimini yaptığımız mevsimlik çiçekleri 34 dönümlük seramızda kendimiz üretiyoruz. Kent estetiğinin parçası olan kent mobilyalarını yine kendimiz üretiyoruz. Bir Park ve Bahçeler Müdürlüğü düşünün spor salonu inşa edebiliyor. Temizlik İşleri çöp konteyneri üretimi yapabiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü kendi asfaltını üretiyor bununla kalmıyor Meydankavağı Mahallemize yerleştireceğimiz kaykay pistini dahi imal edebiliyor."
Belediyecilik felsefesi
Başkan Uysal, Muratpaşa'nın bununla birlikte ibadethanelerden sağlık ocaklarına ve okullara kadar rutin bakım rutin temizlik hizmetlerini de üstlendiğini belirterek, "142 cami, 2 kilise, 2 cem evi hepsine sistematik hizmet götürüyoruz" dedi. Bunun aynı zamanda kökleri Mevlana'da, Hacı Bektaş Veli'de ve Mustafa Kemal Atatürk'e dayanan bir belediyecilik felsefesinin sonucu olduğunu aktaran Başkan Uysal, "Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz 21 bin kişiye ulaşıyor. Bu alanda, son 2 yılda sıfırdan kurulan hizmetler açısından baktığımızda, Türkiye'de en önde olan yerel yönetimlerden biri olduğumuz kesin" diye konuştu.

23.01.2017 11:27:51 TSI
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