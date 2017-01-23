Sivas'ta uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu, 30 gram bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., H.H.T., M.D. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkeme tutuklanırken, H.H.T. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
(UY-SK)
23.01.2017 11:28:31 TSI
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