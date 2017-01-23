Uşak'ta FETÖ'den gözaltında olan 28 emniyet personeli adliyeye sevk edildi
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Bayram Keleş - Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 28 emniyet personeli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik süren operasyonlar kapsamında, geçtiğimiz hafta gözaltına 28 emniyet personeli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğünce 670, 672, 675, 677 sayılı KHK ile ihraç edilen ve ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen 5 emniyet müdürü, 2 komiser, 7 komiser yardımcısı, 1 başpolis, ve 13 polis memuru sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildiler.
(EÖ-BK-MB-Y)
23.01.2017 11:28:49 TSI
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