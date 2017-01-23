Yenimahalle'den kolay galibiyet
- Yenimahalle Uşakspor'u rahat geçti
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ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Süper ligde deplasmanda Genç Uşakspor'u yenerek liderliğini sürdürdü. 15'nci hafta mücadelesinde rakibini 37-18'lik skorla rahat geçen Ankara ekibi, haftayı kayıpsız kapattı.
Uşak'ta Kalfa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada oyunun hakimiyetini baştan sona elinde bulunduran Yenimahalle Belediyespor, Olga, Kankaskaya, İrem Türkoğlu, Sabiha Gündoğdu, Esra Gündar, Yeliz Özel, Gace, Chumak, Nurceren Akgün, Wysokınska, Duygu Aydoğan Soysal, Büket Keskin, Sokac, İlkova, Attıngre'den oluşan oyuncularla mücadele etti.
Yenimahalle zirveye iyice yerleşti
Maçın başında tecrübeli oyuncularıyla sonuca ulaşmayı başaran mavi-beyazlı ekip mücadelenin ikinci yarısında genç oyuncularıyla farkı açmayı bildi. Genç oyuncular da performanslarıyla göz doldurdu. Maç boyunca üstünlük sağlayan Yenimahalle Belediyespor, Uşakspor'u 37-18 'lik skorla geçti. Bu galibiyetle ligde 28 puanla zirvedeki yerini koruyan Başkent temsilcisi, şampiyonluk yarışında yerini korudu.
(AŞ-Y)
23.01.2017 11:28:59 TSI
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