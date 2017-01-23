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Sivas'ta Diyabet Okulu hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Numune Hastanesi'nde Diyabet Okulu hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığın görevlendirdiği diyabet koordinatörleri ile birlikte yürütülen 'Diyabet Okulu' etkinliği hastane bünyesinde hizmet vermeye başladı. Sivas Diyabet Koordinatörü İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Pekşen moderatörlüğünde hastalara ilk ders verildi.

Konu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Yasemin Pekşen, diyabet okulun her ayın belli günlerinde yapılacağını ve derslerde devam zorunluluğu olduğunu, dersler sonrasında katılımcılarımıza diyabet okulu diplomalarını takdim edeceklerini belirtti.

Diyabet okulununa amacını belirten Pekşen,"Bu dersler sonunda katılımcılarımızın diyabeti öğrenmelerini, diyabetle yaşam hakkında bir farkındalık yaratmayı planlıyoruz. Bu kapsamda hastalarımıza diyabet nedir? Diyabette beslenme ve egzersiz programları nelerdir? Diyabetin komplikasyonları ve tedavileri nelerdir? Bu konular hakkında uzman hekim diyetisyen fizyoterapistler ve diyabet hemşirelerimiz ile birlikte yanıtlar alacağız"dedi.

(UY-SK)



23.01.2017 11:28:04 TSI

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