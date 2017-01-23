23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta Diyabet Okulu hizmet vermeye başladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:25
Sivas'ta Diyabet Okulu hizmet vermeye başladı
Sivas'ta Diyabet Okulu hizmet vermeye başladı

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas Numune Hastanesi'nde Diyabet Okulu hizmet vermeye başladı.
Sağlık Bakanlığın görevlendirdiği diyabet koordinatörleri ile birlikte yürütülen 'Diyabet Okulu' etkinliği hastane bünyesinde hizmet vermeye başladı. Sivas Diyabet Koordinatörü İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Pekşen moderatörlüğünde hastalara ilk ders verildi.
Konu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Yasemin Pekşen, diyabet okulun her ayın belli günlerinde yapılacağını ve derslerde devam zorunluluğu olduğunu, dersler sonrasında katılımcılarımıza diyabet okulu diplomalarını takdim edeceklerini belirtti.
Diyabet okulununa amacını belirten Pekşen,"Bu dersler sonunda katılımcılarımızın diyabeti öğrenmelerini, diyabetle yaşam hakkında bir farkındalık yaratmayı planlıyoruz. Bu kapsamda hastalarımıza diyabet nedir? Diyabette beslenme ve egzersiz programları nelerdir? Diyabetin komplikasyonları ve tedavileri nelerdir? Bu konular hakkında uzman hekim diyetisyen fizyoterapistler ve diyabet hemşirelerimiz ile birlikte yanıtlar alacağız"dedi.
(UY-SK)

23.01.2017 11:28:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sivas'taki uyuşturucu operasyonu
YEREL

SİVAS'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Sivas'ta uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
YEREL

SİVAS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA
Sivasspor'dan başsağlığı mesajı
YEREL

SİVASSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL

SİVAS'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG