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Nevşehir 1. Amatör Ligde fileler 34 kez havalandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir 1. Amatör Ligde 8. hafta maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

Nevşehir 1.amatör ligde 8.hafta müsabakaları hafta sonunda oynandı. Oynanan müsabakalarda en farklı skoru rakibi Kaymaklı Belediyesporu 9-0 mağlup eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gençlikspor kulübü elde ederken en gollü maç ise Acıgölsporun Göresporu 6-5 mağlup ettiği maçta yaşandı.

Nevşehir 1.amatör ligde hafta sonunda oynanan maçlarda Acıgölspor: 6 Görespor:5, NEÜ Gençlikspor:9 Kaymaklı Belediyespor:0, Suvermez Kalespor:7 Ürgüpspor:0, Gülşehir Belediyspor:1 Kapadokya Avanosspor:2, Kapadokya Göremespor:4 Kapadokya Nevşehirspor:0 sonuçları alındı.

(COŞ-SK)



23.01.2017 11:29:19 TSI

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