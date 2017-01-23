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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Salih Dedenin kızları zirveyi bırakmadı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:25
Salih Dedenin kızları zirveyi bırakmadı
Salih Dedenin kızları zirveyi bırakmadı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Liselerarası Salon Futbolu İzmir seçmelerinde Balçova Salih Dede Anadolu Lisesi Genç Kız Futsal Takımı, üst üste ikinci kez İzmir birincisi oldu.
Türkiye Okullararası Genç Kız Salon Futbolu İzmir müsabakalarında final maçında İzmir Atatürk Lisesini 7-0 yenen Balçova Salih Dede Anadolu Lisesi Genç Kız Futsal Takımı İzmir birinciliğini kazandı.
36 takımın katıldığı Salon Futbolu İzmir seçmelerinde geçen sezon Türkiye dördüncüsü olan İzmir birincisi Balçova Salih Dede Anadolu Lisesi, bölgesel grup maçlarına katılmadan Türkiye Şampiyonluğu finallerine katılma hakkı elde etti. İkinci olan İzmir Atatürk Spor Lisesi 3. olan Buca Şerife Bacı Mesleki ve Tekniki Lisesi grup maçlarına katılacak.
Salih Dede Anadolu Lisesi Okul Müdürü Davut Koğuş Planlı ve disiplinli çalışmayla İzmir birinciliğini elde ettiklerini bu başarıda antrenörden sporcusuna herkesin emeği olduğu hedeflerinin Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.
Takımın antrenörü ve Beden Eğitimi öğretmeni Hüseyin Tavur ise başarılarının tesadüf olmadığını gösterdiklerini, takımın son derece formda olduğunu ve şampiyonluk kupasını bu kez İzmir'e getireceklerini belirtti.
(MY)

23.01.2017 11:30:14 TSI
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