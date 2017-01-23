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Yenimahalle'den "Efelerin Selamı" var

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:26
Yenimahalle'den "Efelerin Selamı" var
Yenimahalle'den "Efelerin Selamı" var
- Yenimahalleliler zeybek havalarıyla coştu

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi ile Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği (HAMOY) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Efelerin Selamı" adlı etkinlik, Şef Abdullah Gündüz yönetiminde Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti.
Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte, vatandaşları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da yalnız bırakmadı. Etkinlikte konuşma yapan Başkan Yaşar, belediye olarak sanata ve sanatçıya sahip çıktılarını vurguladı. Yaşar, "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bizi biz yapan değerlerdir. Zeybek de bizim horon da, bar da bizimkırık hava da. Biz o ezgilerle güzel günler yaşadık, düğün yaptık, nişan yaptık, açılışlar gerçekleştirdik. O ezgilerde insan sevgisi var, doğa sevgisi var, dayanışma var, kardeşlik var, birlik var. Onlarla Çanakkale kazanıldı, Kurtuluş savaşı kazanıldı. Bizi bir yapan tutkal, o ezgiler. Yenimahalle'de sanat geceleri düzenliyoruz, tiyatrolarımız sürekli devam ediyor. Bizler Gazi Mustafa Kemal'in aydınlık yolunda yürüyoruz. Hepimiz bugünümüzü cumhuriyete borçluyuz. Sanata ve sanatçıya her zaman sahip çıkacağız. Çocuklarımıza kin ve nefretin yerine barışı aşılamalıyız" dedi.

HAMOY geleneksel zeybek havasını vatandaşlara tattırdı
Konuşmanın ardından 20 eşsiz türkü ile geleneksel zeybek havasını vatandaşlara tattıran HAMOY Türk Halk Müziği Korosu,Yenimahallelilerin büyük beğenisini aldı.
Alkışlar eşliğinde türküleri hep bir ağızdan söyleyen vatandaşlar, Şef Gündüz'ün esprili sözleri ve mizacı ile de kahkahalara boğuldu. Bazı vatandaşlar ise sahneye çıkarak, koroya zeybek performansı ile eşlik etti.
Konser sonunda Başkan Yaşar, Şef Gündüz'e çiçek takdim etti. Yaşar'a teşekkürlerini sunan Gündüz, "Başkanımız ne kadar yoğun olursa olsun, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
(JA-AŞ-Y)

23.01.2017 11:30:31 TSI
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