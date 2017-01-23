Şanlıurfa'da yeni KHK ile 4 kişi göreve iade edildi
Bekir Basmacı
ŞANLIURFA (İHA) - Yeni yayımlanan KHK ile Şanlıurfa'da 4 kişi daha göreve iade edildi.
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı. Türkiye genelinde 367 kişi kamudan ihraç edilirken, 124 kişi de görevlerine iade edildi.
Göreve iade edilenler arasında Şanlıurfa'dan da 4 kişi yer alırken, o isimlerden biri Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şibak oldu. Şibak'ın yanı sıra, farklı kurumlarda çalışan 3 kişi daha görevlerine iade edildi.
(BB-OE-HA-Y)
23.01.2017 11:31:58 TSI
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