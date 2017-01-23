YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kulp Belediyesine kayyum atanan Kaymakam Fatih Dülgeroğlu:

Kulp Belediyesine kayyum atanan Kaymakam Fatih Dülgeroğlu:

- "Yıllardır ihmal edilen ilçenin çehresini değiştireceğiz"



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesine kayyum olarak görevlendirilen Kaymakam Fatih Dülgeroğlu, "Halka hizmet hakka hizmet felsefesi ile mesai mefhumunu gözetmeksizin yıllardır ihmal edilmiş olan ilçemizin çehresini değiştireceğiz" dedi.

Kulp İlçe Belediyesine kayyum olarak görevlendirilen Kaymakam Fatih Dülgeroğlu, göreve başladı. Dülgeroğlu, belediyeye gelir gelmez birim amirleri ve çalışanlarla ilk toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Dülgeroğlu, "Belediyeler birer hizmet kuruluşudur. Bizim görevimiz devletimizin ve milletimizin bize sağladığı kaynakları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yüzünü güldürecek projeleri hayata geçirmek, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamaktır. Politik duruşu ve hayat felsefesi ne olursa olsun ilçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın hak ettiği ölçüde kaliteli belediye hizmeti alması için canla başla mücadele etmektir. Bu anlamda bizimle aynı hassasiyeti paylaşan görev ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, kanun ve mevzuatın emrettiği doğrultuda işinin hakkını veren hiç kimseyle sorunumuz yok. Halka hizmet hakka hizmet felsefesi ile mesai mefhumunu gözetmeksizin, Kulplu vatandaşlarımızla, STK'larla, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla el ele verip kısa zamanda yıllardır ihmal edilmiş olan ilçemizin çehresini değiştireceğiz" dedi.

(MT-MP-Y)



23.01.2017 11:32:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER